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Teknoloji Uber nedir ve nasıl kullanılır?
Teknoloji

Uber nedir ve nasıl kullanılır?

Ülkemizde son dönemde gelişen olaylar sebebiyle Uber kelimesini çok sık duymaya başladık. Ticari taksi yani sarı taksi olarak adlandırdığımız taksilere alternatif olarak geliştirilen Uber sistemi, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Uber nedir ve nasıl kullanılır?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 17:43:00 -
Uber nedir ve nasıl kullanılır?

Uber taksi, bildiğimiz taksicilik anlayışını teknoloji ile birleştirerek, yolcularına daha güvenilir, daha kolay ve anlaşılır hizmet veren bir ulaşım hizmeti. Uber, cep telefonunuza indirdiğiniz uygulama ile, nereden nereye gideceğinizi yazarak, ulaşımınızın ücretini önceden bilerek ve şoför bilgilerini takip edebileceğiniz sistemdir.

Ubey uygulaması nasıl indirilir ve kullanılır?

Uber uygulaması, İOS ve Android işletim sistemleri üzerinde bulunan bir uygulamadır. Uber uygulamasını kullanmak son derece basittir. Öncelikle telefonunuzun İOS veya Android mağazasına girip uygulamayı indirin. Daha sonra kişisel bilgilerini ve telefon numaranızı kayıt edin. Son olarak ise gideceğiniz yerin konumu girin.

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