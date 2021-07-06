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Spor U19 Gelişim Ligi'nde Kasımpaşa ile Trabzonspor yarı finale çıktı
Spor

U19 Gelişim Ligi'nde Kasımpaşa ile Trabzonspor yarı finale çıktı

Antalya'da devam eden Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri'nde Kasımpaşa ile Trabzonspor, son 4 takım arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 04:16:00 -
U19 Gelişim Ligi'nde Kasımpaşa ile Trabzonspor yarı finale çıktı

Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ilk çeyrek final maçında, Alanyaspor ile Kasımpaşa karşılaştı.

Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmanın uzatma dakikalarında gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Kasımpaşa, penaltı atışlarında 5-3 skorla adını yarı finale yazdırdı.

Günün ikinci maçında ise Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Müsabakayı Trabzonspor 5. dakikada Süleyman Cebeci, 18. dakikada Veysel Sönmezsoy ve 56. dakikada Onur Emre Yaldız’ın attığı gollerle 3-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Göztepe’nin tek golünü ise 45. dakikada Yılmaz Basravi kaydetti.

Ligde daha önce de Fenerbahçe ve Galatasaray yarı final vizesi almıştı.

Yarı final eşleşmeleri, yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.

Yarı final maçları ise 8-9 Temmuz'da aynı tesiste oynanacak.

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