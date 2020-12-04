TZOB’dan çiftçi borçları için yapılandırma talebi

Çiftçilerin kredi borçlarında artış olduğuna işaret eden Bayraktar, şu görüşleri dile getirdi:

Kolaylık tanınmalı

“Pandemi nedeniyle alınan çeşitli kararlar çerçevesinde bankalarca vadesi gelen kredilerde ertelemeye ve yapılandırmaya gidildi. Ayrıca temmuz ayı sonuna kadar icra işlemleri durduruldu. Ancak süre bitiminden sonra kredi kooperatifleri ve bankalar tarafından icra işlemleri başlatıldı. Bankalar, yapılandırmada kolaylıklar tanıdılar. Ancak yüksek faiz oranlarıyla yapılan yapılandırma çiftçilere daha çok zarar verdi, veriyor. Çiftçinin geleceğe yönelik borcu katlanarak artıyor. Aslında çiftçiler borçlarını tamamen ödemekten yanadırlar. Çiftçilerin bunu yapabilmeler için de tüm bankalara ve kooperatiflere olan borçları faizsiz yapılandırılmalıdır.”