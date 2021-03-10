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Eğitim TYT’de hangi dersler ve kaç soru çıkacak?
Eğitim

TYT’de hangi dersler ve kaç soru çıkacak?

TYT yani Temel Yeterlilik Testi, üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerin girdiği YKS sınavının ilk basamağıdır. Temel Yeterlilik Sınavına girmek isteyen öğrenciler, sınavda hangi derslerden soru sorulacağına ve kaç soru çıkacağını merak etmekte. Peki, TYT sınavında hangi derslerden sorular sorulacak ve sınav kaç sorudan oluşacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 13:46:00 -
TYT’de hangi dersler ve kaç soru çıkacak?

TYT, üniversiteye gitmeyi hedefleyen adayların girdiği YKS sınavının ilk oturumudur. Temel Yeterlilik Testinin, YKS sınavına etkisi yüzde 40 olduğu biliniyor. TYT sınavı, 26 Haziran tarihinde yapılacağından dolayı sınava girecek adaylar hangi dersten sorumlu olduklarını öğrenmek istiyor. İşte merak edilen haberin detayları…

TYT’de hangi dersler ve kaç soru çıkacak?

Temel Yeterlilik Testi sınavında hangi derslerden kaç soru çıkacağını sizin için aşağıdaki listede topladık.

a) 40 Temel Matematik,

b) 40 Temel Türkçe,

c)7 fizik,

d)7 kimya,

e)6 biyoloji

f)5 din,

h)5 felsefe,

g)5 tarih

ı)5 coğrafya

Temel Yeterlilik Testi sınavında toplamda 120 soru sorulacak. Ayrıca TYT geçerlilik süresi iki (2) yıl olarak belirlenmiştir fakat bunun için bir şart bulunmaktadır. Bir adayın puanını iki yıl kullanabilmesi için en az 200 puan almış olması gerekmektedir.

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