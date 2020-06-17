TYT baraj puanı 150 olması için kaç net yapmamız gerek? 2020 YKS TYT baraj net puan hesaplama

YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS baraj puanına ilişkin olarak “Bu seneye mahsus olmak üzere TYT sınavının 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarıldığını ve lisans programları için uygulanan 180 baraj puanının 170’e çekildiğini açıkladı. YÖK Tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, adayların ikinci oturum yani AYT Puanlarının hesaplanabilmesi için TYT puanlarının en az 150 olması gerekmektedir.

TYT barajı için kaç soru yapılmalı?

Toplamı 150 puan yapan doğru sayı kombinasyonları çok fazla var. Örneğin eğer “Ben sadece Türkçe ve Matematik’ten soru çözeceğim.” dersen, iki testten 8’er net yapman, yani 16 soruyu doğru yapıp diğerlerini boş bırakman yetebiliyor. Ancak diğer derslerden de soru çözmeyi düşünüyorsan, Türkçe ve Matematik’te mutlaka yapman gereken net sayıları düşebilir. bilgenc’de yer alan habere göre, TYT’de 150 puan alabilmek, yani barajı geçebilmek için ortalama olarak 16 net yapmanız gerekiyor. Diğer yandan puanınızın hesaplanabilmesi için Türkçe veya matematik testlerinin birinden en az 0,5 net yapmalısınız aksi halde puanınız hesaplanmaz. TYT’de barajı geçmek için hangi dersten en az kaç net yapabileceğiniz farklı olasılıklar üzerinden hesaplarsak;

Yani kısaca ÖSYM’nin belirlediği TYT Barajı şu şekilde: TYT’den 150 puan almış olmak + TYT Matematik ya da TYT Türkçe testlerinin en az birince 0.5 ham puan yapmış olmak. TYT barajı geçmek için kaç net gerekir 2020 YKS Öğrencilerin YKS Üniversite sınavında barajı geçmek için TYT de en az 15 net yapmaları gerekmektedir. AYT barajı geçmek için kaç net gerekir 2020 Öğrencilerin YKS Üniversite sınavında barajı geçmek için AYT de en az 20 net yapmaları gerekmektedir.