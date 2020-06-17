TYT AYT kaç net kaç puan getirir? TYT AYT net puan hesaplama

Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 1 net yaklaşık 3 puan getirir. Türkçe 1 net için 3,14 puan getirirken sosyal bilimler 3,03 puan getirir. TYT temel matematik 1 net için 3,72 puan getirirken fen bilimleri 3,49 puan getirir. TYT 20 net 166,831 puan getiriyor. TYT 30 net 200,212 puan getiriyor. TYT 40 net 233,592 puan getiriyor. TYT 50 net 266,973 puan getiriyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç YKS baraj puanına ilişkin şunları söylemişti: “2020-YKS’ye yönelik sadece bu seneye özel olmak üzere öğrencilerimizi sevindirecek güzel haberlerimiz var” Saraç açıklamada, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanın sadece bu yıl ile sınırlı kalması şartıyla 170’e çekildiği, TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık sürenin 30 dakika daha uzatıldığın müjdesini vermişti.



