Tyson Fury, ABD'li Deontay Wilder'ı nakavt ederek WBC ağır sıklet kemeri unvanını korudu. Bu galibiyetle Fury, çıktığı 32'nci maçında 31'inci galibiyetine ulaştı.

Tyson Fury kimdir? Tyson Fury kariyeri başarıları

Tyson Fury 12 Ağustos 1988’de Manchester'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda boksla ilgilenmeye başlayan Fury önemli başarılara ulaştı. Fury, İngiltere'yi ve İrlanda'yı amatör olarak temsil etti ve 2008'de ABA şampiyonasını kazanarak aynı yıl profesyonel oldu. O günden sonra Britanya Boks Denetim Kurulu ağır siklet unvanını iki kez elinde tuttuğu gibi, İngiliz, Avrupa, İngiliz Milletler Topluluğu ve İrlanda ağır siklet unvanlarına da erişti.

"Çingene Kralı" lakaplı boksör, kariyerindeki tek beraberliğini ise Wilder karşısında almıştı. Fury'ye üst üste ikinci kez kaybeden Wilder'ın ise 45 maçta 42 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor.