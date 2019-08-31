TYB İstanbul’da Iraklı sanatçıdan resim sergisi

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Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde Iraklı sanatçı Dr. Mecid el-Ubeydi'nin resimlerinden oluşan serginin açılışı yapıldı. Çok sayıda sanatçı ve yazarın katılımıyla gerçekleşen serginin açılışında konuşan TYB İstanbul Başkanı Mahmut Bıyıklı, serginin sanat kardeşliğinin bir örneği olduğunu söyledi.

“Süleymaniye'nin mimarı Sinan’dan, Sultanahmet'in mimarı Sedefkâr Mehmet Ağa'dan, tüm mimarlardan, Fuzulî'den, Baki'den, Nedim'den, Nef’i'den, Mehmed Âkif'ten, Yahya Kemal'den, Necip Fazıl'dan, Ziya Osman Saba'dan, Sezai Karakoç’a kadar nice sanatçıya ilham olmuş bu şehrin günümüz sanatçılarına da ilham sunması, kadim şehrin bereketinin göstergesidir” diyen Bıyıklı, “Sanatçımızın eserlerine baktığımızda İstanbul’dan etkilendiğini ve bu etkileri sanatına titizlikle yansıttığını görmekteyiz. Bu sevindirici bir durum. Arap kardeşlerimizle olan köklü inanç kardeşliğinin yanında bu çalışmalar sayesinde bir de sanat kardeşliği inşa edilmektedir. Sanatın gücü, ayrılıkları bitirmeye, tartışmaları sona erdirmeye yetecek bir güçtür. Bu gücün farkında sanatçılarımıza ev sahipliği yapmaya, ortak sanatsal faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

‘İstanbul Bana Her Zaman İlham Verdi’

Sanatçı Dr. Mecid el-Ubeydi de İstanbul’un, sanatına büyük katkı sunduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Medeniyetler başkenti bir şehirde özellikle sanat alanında bir çalışmanın aktörü olmaktan çok mutluyum. Rabbimize hamd ediyor, hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. İstanbul bana her zaman ilham verdi. Resimlerimde canlı bir şekilde İstanbul sevgisi ortaya çıkar. Yine resimlerimde Suriye’de yaşanan acılar savaşlar da işlendi. Bu sebeple vatan hasreti, mültecilik gibi kavramları da işlemeye çalıştım. Bize ev sahipliği yapan TYB İstanbul Başkanı Mahmut Bıyıklı’ya şükranlarımı sunuyorum. Sanatın gücüne inananlar gelecekte adı yaşayacak olanlardır.”