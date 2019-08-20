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TYB Erzurum Şubesi’nden Bakan Yardımcısı Dursun için taziye mesajı

Kültür Bakan Yardımcısı A.

20 Ağustos 2019 Salı 09:49
TYB Erzurum Şubesi’nden Bakan Yardımcısı Dursun için taziye mesajı

Kültür Bakan Yardımcısı A. Halûk Dursun’un Van-Erciş yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından bir taziye mesajı yayınladı.


Mesajda, şu ifadelere yer verildi; “Türkiye Yazarlar Birliği’nin Malazgirt’te düzenlediği ve Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu olarak katkıda bulunduğumuz Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi şölenine katılan ve oldukça anlamlı bir konuşma yapan Kültür Bakan Yardımcısı A. Halûk Dursun’u elim bir trafik kazası sonucu kaybettik.


Değerli kültür tarihçisi, ilim adamı, Kültür Bakan Yardımcısı A. Halûk Dursun’un elim bir kaza sonucu vefatı camiamızı üzüntüye gark etmiştir.


Merhum, Türkiye Yazarlar Birliği’nin Malazgirt’te düzenlediği Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi şölenini teşrif etmiş, tesiri yüksek bir açılış konuşması yapmış ve öğleden sonra Bakanlığı ile ilgili bir vazife dolayısıyla aramızdan ayrılmıştı.


Mekânı cennet olsun, kederli ailesine, yakınlarına, kültür camiasına başsağlığı ve sabırlar dileriz.”

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:49
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