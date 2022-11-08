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Teknoloji Twitter'ın kurucusu günah çıkarttı ‘Özür dilerim benim hatam’
Teknoloji

Twitter'ın kurucusu günah çıkarttı ‘Özür dilerim benim hatam’

Twitter’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Jack Dorsey, Elon Musk'ın Twitter'daki toplu işten çıkarmalarının sorumluluğunu üstlendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 16:14:00 - 2022-11-08 16:16:12
Twitter'ın kurucusu günah çıkarttı ‘Özür dilerim benim hatam’

Twitter’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Jack Dorsey, Elon Musk'ın Twitter'daki toplu işten çıkarmalarının sorumluluğunu üstlendi ve özür diledi.

Twitter'ın kurucu ortağı ve eski CEO'su Jack Dorsey, Elon Musk'ın mülkiyeti altındaki toplu işten çıkarmalara, "herkesin neden bu durumda olduğunun sorumluluğuna" sahip olduğunu ve şirketi "çok hızlı" büyüttüğünü söyleyerek yanıt verdi. Cuma günü Musk, Twitter'ın işgücünün yaklaşık yarısını işten çıkardı ve tüm departmanlardaki çalışanları etkiledi.

‘Şirketi çok hızlı büyüttüm, bunun için özür dilerim’

Yaptığı açıklamada Twitter’ın mevcut durumunun (işten çıkarmalara istinaden) farkında olduğunu belirten Dorsey, bunun sorumlusunun kendisi olduğunu açıklıyor ve çalışanlardan özür diliyor. Dorsey şu sözleri sarf etti:

“Birçoğunun bana kızgın olduğunun farkındayım. Herkesin bu durumda olmasının sorumluluğu bana ait: Şirket büyüklüğünü çok hızlı büyüttüm. Bunun için özür dilerim."

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