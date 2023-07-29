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Sosyal Medya Twitter’in genel merkezine “X” logosu yerleştirildi!
Sosyal Medya

Twitter’in genel merkezine “X” logosu yerleştirildi!

Yeniakit Publisher
2023-07-29 13:31:00 -
Twitter’in genel merkezine "X" logosu yerleştirildi!

Sosyal medya platformu Twitter'ın San Francisco kentinde bulunan merkezinin çatısına, yeni logo olan 'X' harfi yerleştirildi.

Sosyal medya platformu Twitter'ın San Francisco kentinde bulunan merkezinin çatısına, yeni logo olan 'X' harfi yerleştirildi.

Elon Musk Twitter‘da çok konuşulacak yeniliklere imza atıyor. Twitter’ın platformdaki resmi hesabının profil fotoğrafının “X” harfi ile değiştirildiği görülürken, Elon Musk’ın hesabındaki kuş logosunun yerini de bu X harfinin aldığı görüldü.

SAN FRANCİSCO KENTİNDE BULUNAN MERKEİN ÇATISINA YENİ LOGO YERLEŞTİRİLDİ

Musk, 23 Temmuz’da yaptığı paylaşımda “Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi” ifadelerini kullanmıştı.

Elon Musk, bu yılın başında, Twitter’ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin’in köpek logosuyla değiştirmişti.

ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter’ın San Francisco kentinde bulunan merkezinin çatısına da, yeni logosu olan ‘X’ harfi yerleştirildi.
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