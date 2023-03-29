Twitter'dan Yavuz Ağıralioğlu'na istifa gizleme operasyonu! 14 Mayıs öncesi manipülasyona doymadılar

7'li koalisyonda CHP'nin HDP ile olan kirli işbirliğine tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, bugün partisinden istifa etme kararı aldı. İstifa dilekçesini partisine sunan Yavuz Ağıralioğlu, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyelimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

1 SAAT İÇİNDE BİNLERCE TWEET ATILDI

Ağıralioğlu'nun istifa karar sosyal medya platformu Twitter'da kısa sürede gündem oldu. Ağıralioğlu hakkında 1 saat içinde yaklaşık 50 bin Tweet atıldı ve en çok konuşan konular arasında ilk sıraya yerleşti.

TWİTTER'DAN AĞIRALİOĞLU'NA SANSÜR

Ancak Twitter, yine siyasi bir operasyon ile Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa etmesinin ardından gündem olan etiketi en çok konuşulan konular listesinden kaldırdı.

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