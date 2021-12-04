  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Twitterdan Türkiyeye yeni servis geldi
Teknoloji

Twitterdan Türkiyeye yeni servis geldi

Twitter, Türkiyede de sunulan Konular (Topics) hizmetini Türkçe olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 00:48:00 - 2021-12-04 00:50:09
Twitterdan Türkiyeye yeni servis geldi

Sosyal ağ Twitter, platformu üzerinde konuşulanları kullanıcıların ilgi alanlarına göre keşfetmeyi kolaylaştıran "Konular" servisinin kapsamını genişletiyor. Bu kapsamda Twitter, Türkiyede de sunulan Konular (Topics) hizmetini Türkçe olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Twitterdan yeni servisle ilgili yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi: "Bir konu seçtiğinizde - favori grubunuz, spor takımınız veya ünlünüz olsun - uzmanlardan, hayranlardan veya Twitterda bu konu hakkında çokça konuşmaya meyilli bir sürü hesaptan oluşan grubun Tweetlerini görürsünüz. Twitter Konular hizmetiyle, bu hesapların hiçbirini takip etmek zorunda değilsiniz, sohbet size gelecek. Tek bir dokunuşla, önemsediğiniz şeylerle ilgili en alakalı ve ilginç Tweetleri görme seçeneğine sahip olacaksınız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD medyası yazdı: Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kaldılar
Teknoloji

ABD medyası yazdı: Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kaldılar

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan Donbass kriziyle ilgili çarpıcı bir analiz yayınlayan Amerikan Forbes dergisi, Ukrayna ordusunun envanterinde..
Petso sosu tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Petso sosu tarifi, nasıl yapılır?

Salatanızı ya da makarnanızı farklı hâle getirmek istiyorsanız petso sosuyla lezzetlendirebilirsiniz.

İşte mucizevi diş beyazlatma formülleri
Sağlık

İşte mucizevi diş beyazlatma formülleri

Dişlerimizi doğal yöntemlerle beyazlatmak için pek çok seçenek mevcut. İşte onlardan bazıları...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay