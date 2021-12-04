Twitterdan Türkiyeye yeni servis geldi

Sosyal ağ Twitter, platformu üzerinde konuşulanları kullanıcıların ilgi alanlarına göre keşfetmeyi kolaylaştıran "Konular" servisinin kapsamını genişletiyor. Bu kapsamda Twitter, Türkiyede de sunulan Konular (Topics) hizmetini Türkçe olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Twitterdan yeni servisle ilgili yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi: "Bir konu seçtiğinizde - favori grubunuz, spor takımınız veya ünlünüz olsun - uzmanlardan, hayranlardan veya Twitterda bu konu hakkında çokça konuşmaya meyilli bir sürü hesaptan oluşan grubun Tweetlerini görürsünüz. Twitter Konular hizmetiyle, bu hesapların hiçbirini takip etmek zorunda değilsiniz, sohbet size gelecek. Tek bir dokunuşla, önemsediğiniz şeylerle ilgili en alakalı ve ilginç Tweetleri görme seçeneğine sahip olacaksınız."