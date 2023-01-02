Twitter'dan Türkiye'ye seçim operasyonu

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter'ın, Türkiye'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala operasyonel bir hamlede bulunduğu öğrenildi.

eknolojinin ilerlemesiyle birlikte hayatımıza giren sosyal medya uygulamaları artık birçok insan için vazgeçilmez oldu. Araştırmalara göre birçok insan zamanın büyük bir bölümünü sosyal medya uygulamalarıyla geçiriyor. Hayatımıza bu kadar müdahil olan uygulamalar zamanla, yaşam şeklimize, hayat tarzımıza ve siyasi, ideolojik fikirlerimize bile yön veriyor. Ancak birçok insan sosyal medya mecralarında manipülasyona maruz kalmasına rağmen bunun farkına varamıyor. Bu durumu fırsata çeviren sosyal medya platformları ise ülkelerdeki siyasi ve sosyal iklimi istediği gibi dizayn etmeye çalışıyor.

Muhalefete yakın kişiler öneriliyor

Türkiye'de 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler hem bölgemizin geleceği hem de Türk halkı için büyük önem arz ediyor. Seçim sathına girilen bu süreçte sosyal medya devleri arasında yer alan Twitter'la ilgili bir çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı.

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya devi Twitter'ın Türkiye'de yaklaşan seçimler öncesi siyasi mühendislik operasyonu açığa çıktı.

Twitter'ın, Türkiye'de yeni açılan hesaplara sunduğu "öncelikli takip" önerilerinde siyasi manipülasyon izine rastlandı. Twitter'da hesap açan her kullanıcıya önerilen hesapların büyük oranda muhalif kişi ve kuruluşlar olduğu belirlendi.

Yurt dışından ve muhalefet partileri tarafından fonlandığı yönünde eleştirilen medya kuruluşları başta olmak üzere, çeşitli muhalif kimlikli tanınmış simaların Twitter tarafından kullanıcılara önerildiği kaydedildi.

Azılı Erdoğan düşmanları

Yeni açılan bir hesap incelendiğinde Twitter'ın başta Elon Musk'ı, ardından ise azılı iktidar karşıtı Tele1, Cumhuriyet, Aykırı, Odatv gibi medya organlarını önerdiği saptandı.

Muhalefeti desteklediğini açıkça ilan eden ve altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak önerilen ekonomist Özgür Demirtaş da yine Twitter Türkiye'nin yeni kullanıcılarına sunduğu takip önerileri arasında yer alıyor. Yayınlarıyla muhalefet kanadını konsolide ettiği ifade edilen Oğuzhan Uğur, Twitter'ın siyasi mühendislik kapsamında önerdiği hesaplardan.

2023 seçimlerinin hemen öncesinde yapılan bu operasyonun, Türkiye'deki seçimlere yönelik "siyasi müdahale" olmakla eleştiriliyor.

Elon Musk'ın bilgisi var mı?

Twitter'ı satın almasından sonra kuruluşun gizli istihbarat servisleriyle olan ilişkisini açığa çıkaran ve şirketin yönetim kadrosunda büyük değişime giden Elon Musk'ın, söz konusu siyasi mühendislik operasyonu sonrası Twitter Türkiye ekibiyle ilgili bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Twitter ABD seçimlerine müdahale etmişti

Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından kendisinden önce yöneten ekibin kirli sırlarını ifşa etmişti. Dönen dolapları ortaya çıkaran Musk, Twitter’daki yapının kapalı kapılar arkasında dönemin Başkanı Donald Trump'ı aylar öncesinden hedefe koyduğunu ortaya çıkarmıştı. Musk, kendisinden önce Twitter'ın belirli bir siyasi ajandayla ve ABD devlet kurumlarıyla birlikte hareket ettiğini belirlemişti.

Kaynak: Haber 7