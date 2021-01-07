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Dünya Twitter'dan Trump'a sansür!
Dünya

Twitter'dan Trump'a sansür!

Seçim sonucunu kabullenmeyen Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından bir anda dünya gündemine oturan ABD'deki olaylar sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Seçim döneminde olduğu gibi Twitter, yaşanan karışıklıklarda önlem olarak yine Donald Trump'ı sansürlemeyi seçti.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 00:57:00 -
Twitter'dan Trump'a sansür!

Seçim sonucunu kabullenmeyen Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından bir anda dünya gündemine oturan ABD'deki olaylar sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Seçim döneminde olduğu gibi Twitter, yaşanan karışıklıklarda önlem olarak yine Donald Trump'ı sansürlemeyi seçti.

Trump'ın Washington DC'deki 'seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini' belirttiği mitinginin sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girmeye çalıştı. Polisle çatışmanın yaşandığı olaylar sonrası oylama durdurulurken Twitter'ın Trump'a sansür uygulandığı öğrenildi.

Twitter'ın Trump'a uyguladığı engellemeye göre Trump paylaşım yapamıyor ve RT/ beğeni / link kopyalamaya özelliklerini kullanamıyor.

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