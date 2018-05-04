Twitter'dan kullanıcılarına kritik uyarı! Şifrenizi değiştirin

Twitter Inc’den yapılan açıklamada, daha fazla güven ve emniyet açısından 330 milyondan fazla kullanıcısının şifrelerini değiştirmeleri gerektiği açıklamasında bulundu.

''KÖTÜYE KULLANIM YOK AMA YİNE DE DEĞİŞTİRİN''

İcra Kurulu Başkanı Jack Dorsey, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “tespit edilen hata yüzünden şifre koruma sisteminde bilgi sızıntısının yaşanmadığını kaydetti. Dorsey,”Bu hatayı düzelttik ve herhangi birinin ihlalini veya yanlış kullanımını engelledik.” Sorunun, tamamen çözüldüğünü ve çalınan veya kötüye kullanıldığına dair hiçbir belirti bulunmadığını belirterek, yine de, tüm kullanıcıların şifrelerini değiştirmelerinin güvenlik açısından uygun olacağını” söyledi.