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Teknoloji Twitter'dan flaş yasak kararı
Teknoloji

Twitter'dan flaş yasak kararı

Twitter, kişilere ait görsellerin izinsiz olarak platformda paylaşılmasını yasak kapsamına aldı. Bu şekilde paylaşılan medya, bildirilmesi halinde siteden kaldırılacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 13:51:00 -
Twitter'dan flaş yasak kararı

Twitter, kişilere ait görsellerin izinsiz olarak platformda paylaşılmasını yasak kapsamına aldı. Bu şekilde paylaşılan medya, bildirilmesi halinde siteden kaldırılacak.

Twitter, "özel bilgi politikası"nı kişisel medyayı kapsayacak şekilde genişletme kararı aldı.

Buna göre, kişilere ait özel fotoğraf ve videoların izinsiz şekilde kullanımı yasaklandı. 

Konuya ilişkin açıklamada Twitter, ilgili medyanın bildirilmesi halinde bu içeriklerin kaldırılacağını açıkladı.

Bunun haricinde, içeriğin paylaşıldığı bağlamın değerlendirileceği; ana akım medyada yayımlanıp yayımlanmaması gibi durumlara bakılarak bazı fotoğraf ve videoların sitede tutulabilmesi kararının verilebileceği bildirildi.

 

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