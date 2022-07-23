Twitter'dan flaş karar! Resmen açtılar

Sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, 2020 yılında Twitter Spaces’i kullanıma sunmuştu. Ardından şirket, 2021 yılının mart ayında bu yayın özelliğinde klip paylaşma seçeneğini test etmeye başlamıştı. Twitter, bu özelliği ise ileriki bir tarihte kullanıma sunacağını da bildirmişti. Yeni haberlere göre Twitter Spaces klip özelliği artık tüm kullanıcılara sunuldu.

Açık hale getirildi

Platform bu süreçte Twitter Spaces ile ilgili yeni özellikler getirmeye devam etti. Örneğin Twitter Spaces’ın masaüstü sürümünde kullanıma açık olduğuyla ilgili bir özellik gelmişti. Şimdi ise Twitter, Spaces için klip özelliğini tüm kullanıcılara açık hale getirdi.

Twitter, Spaces’tan kısa bir ses klibi çıkarmanıza imkan veren bu özelliği kesin olarak duyurdu. Bunun sonucunda ise şirket, Twitter Spaces’ın klip özelliğinin iOS ve Android kullanıcıları için artık açık hale geldiğini belirtti. Twitter Spaces kullanan herkesin 30 gün sonra süresi dolacak şekilde klip oluşturabileceği kesinleşmiş oldu.

Platform, klip özelliğiyle dinleyicilerin her şeyi baştan sona dinlemelerine gerek olmadan canlı ses akışının en iyi parçalarını sunmayı hedefliyor. Bu nedenle klip özelliğinin Twitter’ın canlı ses özelliğinden gelen içeriği platformda daha kolay paylaşmak için tasarlandığı belirtiliyor.

Test süresi 1 yılı aştı

Klip özelliği ilk olarak 2021 Mart ayında test halindeydi. Mart ayındaki testte bu özelliği yalnızca iOS’taki belli sayıdaki kullanıcı deneyebiliyordu. O zamanlarda bile herhangi bir katılımcı yerine Twitter’ın belirlediği bazı sunucularla bu özellik kullanım halindeydi. Ancak artık bu özellik iOS ve Android olmak üzere bütün kullanıcılara açık hale geldi.

Kaynak: Teknolojioku