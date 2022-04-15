Twitter'dan Elon Musk'a flaş cevap

Twitter CEO'su Parag Agrawal çalışanlarla yaptığı kapsamlı bir toplantıda, katılan bir kişiye göre şirketin Elon Musk'ın şirketi satın alma ve özel hale getirme teklifini hala değerlendirdiğini açıkladı.

Agrawal, Twitter'ın özelleştirilmesi durumunda çalışanların hisse senedi opsiyonlarına ne olacağıyla ilgili başka bir soruya yanıt olarak, spekülasyon yapmak için çok erken olduğunu söyledi.

Yönetim kurulunun Musk'ın teklifine ne zaman yanıt vereceğini söylemedi ve "hissedarlarımızın çıkarına en iyi şekilde" bir karar vereceğini belirtti.

Toplantıdan önce Musk , yönetim kurulunun anlaşmaya karşı harekete geçme olasılığını eleştirdi ve "bu teklifi hissedarların oylamasına sunmamanın tamamen savunulamaz olacağını" söyledi.