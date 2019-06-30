Twitter'dan dünyaya duyurdular! Beyaz Saray'ın Sözcüsü, Kuzey Kore'de yaralandı

Beyaz Saray’ın CNN muhabiri Jim Acosta’nınTwitter’dan yaptığı açıklamaya göre, yeni Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, Donald Trump ve Kim Jong-Un'u görüntülemeye çalışan ABD’li ve Kuzey Korelibasın mensupları arasındaki itişme sırasında yaralandı.

Acosta, bir kaynağın Grisham’ın vücudunda biraz morarmanın meydana geldiğini söylediğini aktardı.

ABD Başkanı Trump, Kore sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölge'yi ilk kez ziyaret etti. Dün 'görüşüp merhaba deme' çağrısı yaptığı Kuzey Kore lideri Kim'le sınırda tokalaştı, Kuzey Kore tarafına geçti. Böylece ilk kez bir ABD başkanı görevdeyken Kuzey Kore'ye adım atmış oldu. ABD, Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri de ilk kez yan yanaydı.