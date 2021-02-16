Twitter'dan büyük ikiyüzlülük! Üç maymunu oynadılar

Twitter'ın dijital faşizm politikası bir kez daha ortaya çıktı. Sıklıkla özgürlük vurgusu yapılan bir platform olan Twitter'da keyfi sansür ve dijital faşizm uygulamalarına rastlandığına dikkat çeken Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Hollandalı Vekil Geert Wilders'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı çirkin paylaşımın sansürlenmemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Levent Eraslan, Twitter'ın dijital ikiyüzlülük yaptığını ifade etti.

Levent Eraslan, "Türkiye'de en sık kullanılan beşinci sosyal medya platformu olan Twitter, ülkemizde reklamlar ile 11,80 milyon kullanıcıya ulaşabiliyor. Ancak Twitter geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası kapsamında ülkemize bir temsilci atamayı reddetmiş, bu durumun en büyük sebebi platformun 'özgürlük' ilkeleri olarak belirtmişti." dedi.

Twitter'ın keyfi sansür uygulamaları dijital faşizmdir

Levent Eraslan, "Amerikan seçimleri sırasında Donald Trump'ın tweetlerinin sansürlenmesiyle sıklıkla konuşulmaya başlanan Twitter'ın sansür faaliyetleri, ülkemizde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tweetlerinin sansürlenmesiyle gündem haline gelmişti.Tweetlerin sansürlenmesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit oluyoruz. Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez" açıklamaları ile eleştirirken birçok Twitter kullanıcısı da duruma tepki gösterdi." sözlerini kullandı.

Çirkin paylaşıma ölü taklidi yaptılar

Hollandalı Vekil Geert Wilders'ın Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren çirkin paylaşımına herhangi bir sansür uygulamayan Twitter'a ise SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan şu sözlerle tepki gösterdi:

"Hollandalı ırkçı vekil Geert Wilders'ın, Sayın Cumhurbaşkanına yönelik yaptığı hedef gösterici çirkin paylaşımına karşı 'ölü taklidi' yapmaktadır. Görüldüğü üzere "özgürlükçü" bir platform olan Twitter'ın, Türkiye aleyhine yapılan paylaşımlara izin verdiği fakat Türkiye'deki devlet erkanının kendi değerlerini ve vatandaşlarını korumaya dönük attığı tweetleri engellemektedir. Bu ve benzeri dijital faşizm uygulamaları, dijital iki yüzlülük olarak değerlendirilebilir."

Twitter'ın ikiyüzlü uygulamalarına karşı toplumsal tepki şart

Sansür ile ilgili "Twitter olarak misyonumuz, herkese açık sohbetler sunmaktır. Güvenli ve sağlıklı bir alanı teşvik ettiğimizden sansür, misyonumuzun veya platformumuzun bir parçası değildir. Kurallarımızın ihlal edildiği yerlerde bir hesabı askıya alıyor veya ilgili içeriklerin kaldırılmasını istiyoruz." şeklinde bir misyona sahip olan Twitter'ın sansür uygulamalarını keyfi olarak gerçekleştirdiğini belirten Eraslan, "Görüldüğü üzere ülkemizde siyasi isimlerin tweetlerinin sansürlendiği görülürken, terör örgütü mensuplarının propaganda amaçlı yaptığı paylaşımlar ya da Hollandalı Vekilin çirkin paylaşımı sansürlenmemektedir" diyerek toplumsal tepkinin önemine dikkat çekti.

"Twitter'ın bu iki yüzlü Doğu'da ve Batı'da uyguladığı farklı politikalarına karşı toplumsal bir duruş sergilemek oldukça önemlidir. Bu haberleri Türk halkı olarak kınamak, ilgili dilde hashtag kampanyaları başlatmak, kendi dillerinde yaptıklarının yanlış olduğunu belirten dijital slaktivizm uygulamalarıve bu ve benzeri paylaşımları şikâyet etmek gibi uygulamalar ile toplumsal tepki göstermek büyük önem arz etmektedir." diyen Eraslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kitlesel tepkiler sonucunda Whatsapp'ın dahil olduğu Zuckerberg grubunun ülkemizde temsilcilik sürecini başlattığı unutulmamalıdır. Bu konuda sosyal medya platformlarına dönük yasal düzenlemeler bulunmasına rağmen Twitter'ın ülkemizde herhangi bir temsilciliği olmadığı için yaptırım uygulanamamaktadır. Bu sebeple bilinçli sosyal medya kullanıcıları olarak duruma tepki göstermek ve dijital faşizm uygulamaları hakkında farkındalık yaratmak büyük önem arz etmektedir."