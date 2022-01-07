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Teknoloji Twitter'da yeni özellik! Twitter, videolu retweet özelliğini başlatıyor
Teknoloji

Twitter'da yeni özellik! Twitter, videolu retweet özelliğini başlatıyor

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, iOS cihazlardaki uygulamada yeni bir özelliği test ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 13:28:00 - 2022-01-07 13:40:11
Twitter'da yeni özellik! Twitter, videolu retweet özelliğini başlatıyor

Popüler sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıların geniş kitlelere ulaşmasına imkan tanıyor. Mikroblog sitesi, kullanıcılarına artık retweet için üçüncü bir seçenek de sunuyor. iOS (iPhone) uygulamasında retweet butonuna dokunulduğunda ‘tepki ile alıntıla’ seçeneği çıkıyor. Bu seçenek video çekerek retweet etmenizi sağlayacak.

Video ile retweet ettiğiniz orijinal tweet ise videonun önünde yer alacak. Bununla birlikte, tepki videolarının uzunluğu hakkında henüz bir açıklama yok. Muhtemelen tweet’lerdeki videoların uzunluğuyla aynı olacak.

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