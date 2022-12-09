Twitter’da temizlik: Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 1.5 milyar hesabı kapatacağını açıkladı

Twitter CEO’su Elon Musk, platformda aktif olmayan ve uzun süredir giriş yapmayan 1.5 milyar hesabı kapatacağını açıkladı! İşte detaylar..

Elon Musk, Twitter’ı satın aldığından beri platformda köklü değişiklikler yapıyor. Elon Musk, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Twitter üzerinden 1.5 milyar hesap kapatacaklarını açıkladı. Peki, ünlü iş insanı hesapları kapatırken neleri esas alacak? Herhangi bir Twitter hesabının kapatılması nasıl önlenir? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Elon Musk, Twitter’da yıllardır aktif olmayan hesapları kapatacak

Twitter sahibi ve aynı zamanda CEO’su olan Elon Musk, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1.5 milyar hesabı kapatacaklarını duyurdu. Bu hesaplar, Twitter’a uzun süredir giriş yapmayan ve paylaşım yapmayan hesaplar arasından olacak.

Ünlü iş insanı şirketi satın almadan önce eski Twitter yönetimiyle de benzer sebepten fikir ayrılığına düşmüştü. Twitter ve Elon Musk’ın ekibinin belirlediği sahte hesapların sayısı birbirleriyle uyuşmuyordu. Bu nedenle ünlü iş insanı, satın almadan önce bunların temizlenmesi gerektiğini savunuyordu. Elon Musk, yine bu sebeple şirketi satın almak için bir süre beklemişti.

Sosyal medya ise bu paylaşımların ardından kısa süre içinde ikiye bölündü. Bazı Twitter kullanıcıları, uzun süre ara verdikten sonra platforma geri döndüğünü ve bunun yapılmaması gerektiğini belirtti. Diğerleri ise kullanılmayan hesapların platformda fazlalık olduğunu düşünüyor. Ek olarak da şifresini unutmuş ve yeni hesap açmış Twitter kullanıcıları da bu kararın yerinde olduğunu savunuyor.

Öte yandan aktif olmayan hesapların kapatılması için gereken sürenin ne kadar olduğunu henüz belli değil. Elon Musk, bu konuyla ilgili ilerleyen zamanlarda açıklama yapacaktır.

Twitter'ın işten çıkardığı temizlik görevlileri haberi dünyada gündeme gelmişti. O haberin detayları ise şöyle;

Twitter’ın San Francisco’daki merkezinde çalışan temizlik görevlileri BBC’ye, tazminatsız işten çıkarıldıklarını aktardı. Bu temizlik görevlilerinden biri, “Elon Musk’ın ekibi bize, işlerimizi bundan sonra robotların yapacağını söyledi” dedi.

California Eyalet Senatosu üyelerinden Scott Wiener, Musk’ın işçilerine değer vermediğini söyledi.

Wiener, “Kısa vadede Elon Musk’ın temizlikçilere insan gibi davrandığını görmek isterim. Onları Noel öncesinde işten atma fikrinden vazgeçip tekrar istihdam etmeli” dedi.

Temizlik görevlilerine geçen hafta işlerinin tehdit altında olduğu söylenmişti.

Temizlik İşçileri Sendikası Başkanı Olga Miranda, Pazartesi günü durumu protesto etmek için işçilerin greve gittiğini, bunun ardından da işçilerin sözleşmelerinin feshedildiğini aktardı:

“Bunu Noel’den 3 hafta önce yaptılar. Sendikalı olduğumuz için işten çıkarıldığımızı düşünüyorum.”

Julio Alvarado ise Twitter’da 10 yıldır sıcakkanlı şekilde çalıştığını fakat Ekim’de Musk’ın şirketi satın almasıyla birlikte işlerin değiştiğini anlattı:

“İnsanlar tasasız şekilde çalışıyordu, şimdi endişeliler.”

Alvarado, Musk’ın göreve başlamasının ardından temizlik yaparken başlarında güvenlik görevlisi durmaya başladığını da ekliyor.

Musk’ın ekibinden bir kişinin “Yakında zaten hepiniz işsiz kalacaksınız çünkü temizlikçilerin işlerini robotlar yapmaya başlayacak” dediğini de aktarıyor.

Bir yandan Meksika’daki ailesine para gönderen Alvaro, işsiz kalırsa faturaları ödeyemeyeceğinden endişeli:

“Kirayı ödeyecek param olmadığını söyleyebilirim. Sağlık sigortam da olmayacak. Ne yapacağımı bilmiyorum.”

Twitter’da beş yıldır çalışan Juana Laura Chavero Ramirez’iyse diyabet ilacını alamama ihtimali korkutuyor:

“Bu felaket bir durum. Gelirimizi bir anda kaybediyoruz.”

2018’den beri çalışan Adrianna Villarreal, Noel hediyesi de alamayacağını anlatıyor:

“Çocuklarımız bizden hediye bekleyecek. Ama masamıza bir tabak yemek bile koyamayabiliriz.”

San Francisco’da şu anda temizlik sektöründe çok az iş ilanı olduğu için başka yerlerde iş bulmaları da kolay değil.

Az sayıda temizlik görevlisi, San Francisco’daki Twitter binasının önündeki protestolarına Pazartesi’den beri devam ediyor.