Twitter'da sarı tik? Sarı tik nedir, hangi anlama geliyor?
Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan Elon Musk yeniliklere devam ediyor. En sarı tik onay işareti merak konusu oldu. İşte sarı tik ayrıntıları.
Elon Musk'un Twitter'ı satın almasının ardından Twitter'da yenilikler gözle görülür şekilde kullanıcılara yansıyor. O yeniliklerden birisi de Twitter sarı tik onay işareti. Peki, Twitter'da sarı tik ne demek? Sarı tik ne anlama geliyor, hangi hesaplara sarı tik veriliyor? Kullanıcılar sarı tik nasıl alınır, hangi hesaplar alabilir merakta.
Twitter sarı tik ne demek? Elon Musk'un Twitter'ı satın almasının ardından Twitter'da yenilikler gözle görülür şekilde kullanıcılara yansıyor. O yeniliklerden birisi de Twitter sarı tik onay işareti. Peki, Twitter'da sarı tik ne demek? Sarı tik ne anlama geliyor, hangi hesaplara sarı tik veriliyor? Kullanıcılar sarı tik nasıl alınır, hangi hesaplar alabilir merakta. İşte detaylar...
Twitter sari tik ne demektir?
Twitter'da sarı tik ilgili hesabın Twitter'da resmi bir işletme topluluğu için onaylı olduğunu ifade etmektedir. Şirketlerin resmi hesapları için Twitter'da sarı onay tiki kullanılmaktadır.
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