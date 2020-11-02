Twitter'da milyonların çağrı yaptığı Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'de 30 Ekim tarihinde meydana gelen 6.6'lık depremde enkaz altında kalan Seda Dinçer'den acı haber geldi. Sosyal medyada #DayanSeda paylaşımları ile gündeme gelen Seda Dinçer'in kurtarılması için görevler yoğun bir çalışma başlatmış ve genç kızın bulunduğu nokta belirlenmişti. Ancak Seda'dan acı haber geldi.

Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı

Doğanlar Apartmanı, Barış Sitesi, Rıza Bey Apartmanı başta olmak üzere, yıkılan ve hasar gören binaların katlarının çoğunda arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken halen enkaz altında bulunan Seda Dinçer'in kurtarılmasına yönelik yoğun çaba gösteren ekipler ne yazık ki genç kızın cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

İzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından Seda Dinçer'in çıkarılması için çalışmalar yoğunlaştırılmıştı. İzmir'de yaşanan deprem faciasında Doğanlar Apartmanındaki enkaz altında kalan İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi Seda Dinçer'in (20) moloz yığınlarının altından çıkartılması için aralıksız yoğun çalışmalar yapılmıştı.

Twitter'da adına hashtag açılmıştı

Seda'nın deprem enkazında arkadaşlarıyla görüntülü konuştuğu ifade edilmiş sosyal medya tek yürek olmuş #DayanSeda hashtagi ile milyonlarca paylaşım yapılmıştı.