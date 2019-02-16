Twitter'da büyük skandal ifşa oldu! Mesajlarınız hiçbir zaman silinmemiş

Dünyanın en büyük sosyal ağlarından Twitter, kullanıcıların gündemi çok daha rahat takip edebilmesini sağladığı için Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını kullanmayı bırakan insanlar tarafından bile tercih ediliyor.

WhatsApp ve Instagram’da gönderilen bir mesaj her iki taraftan silinebilirken, Twitter’da kullanıcılar mesajları kendilerinden silebiliyor. Ancak, yapılan bir araştırma sonucunda Twitter mesajlarının aslında hiç silinmediği ortaya çıktı.

Twitter mesajlarınız aslında hiç silinmemiş

Güvenlik araştırmacısı Karan Saini tarafından TechCruch ile paylaşılan raporda, Twitter’ın yıllar önce gönderilen DM‘leri bile halen sakladığı belirtildi. Bu mesajlara Twitter’dan verileri indirmeyi talep ederek kolayca ulaşılabiliyor.

Silinmiş veya askıya alınmış hesaplara gönderilen mesajlar ve bu hesaplardan gelen mesajlara bile erişilebiliyor. Bunun bir hata mı yoksa normal bir durum mu olduğu tartışmaya açık. Zira, mesajları sadece gönderen ve alanlar görebiliyor.

Tabi, mesajın tamamen silinmemesi yönüyle baktığımızda kabul edilebilir değil.

Twitter yetkilileri yaptıkları açıklamada, "konuyu detaylı bir şekilde araştırıyoruz" ifadesini kullansa da, bu durumun değişeceğine yönelik bir tepki vermiyorlar. Böylece internet ortamında hiçbir şeyin silinmediğini tekrar hatırlıyoruz.

(ShiftDelete)