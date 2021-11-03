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Siyaset Twitter’da alçak propaganda! Solak trol ordusu iyice azıttı
Siyaset

Twitter’da alçak propaganda! Solak trol ordusu iyice azıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği karşısında aciz kalan malum kesim, sosyal medya üzerinden trol ordusunu devreye soktu. Twitter’da #ölmüş hastagi açılarak, Erdoğan’ın hayatını kaybettiği propagandaları yapıldı. Solak zihniyetin yaptığı rezil paylaşımlar ise insanlıktan utandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 11:27:00 - 2021-11-03 11:32:49
Twitter’da alçak propaganda! Solak trol ordusu iyice azıttı

 yeniakit.com.tr 

AK Parti iktidarı ile Türkiye’nin prangalarından kurtulup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ile dünyada parmakla gösterilen ülke konumuna yükselmesini hazmedemeyen solak kesim son umut olarak trollere sarıldı.

Erdoğan nefreti gözlerini karartan alçaklar, sosyal medya platformu Twitter üzerinden eşi benzeri görülmemiş bir rezalete imza attı.

“Erdoğan öldü” yalanı

Sosyal medya bataklığındaki pisliklerinden algı operasyonları için kullanıma hazır bekletilen solak trol ordusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öldüğü ile ilgili insanlıktan utandıran skandal bir propaganda başlattı.

#ölmüş hastagi ile yapılan paylaşımlarda Erdoğan nefretini kusan solak troller insani duygularını nasıl tamamen yitirdiklerini gözler önüne serdi. Skandal hastag kısa sürede Türkiye gündemine sokuldu.

Erdoğan’ın hayatını kaybettiği yalanını büyük bir sevinçle pohpohlayan alçaklar, psikolojik sorunları olduğunu gösteren paylaşımlarda bulundu.

Ülkenin Cumhurbaşkanı’nın öldüğü yalanını yayıp, bununla da kalmayarak alaycı paylaşımlarda bulunan bu hesaplar hakkında yetkili birimlerin harekete geçip geçmeyeceği bilinmiyor.

Tokat gibi cevap: Çok yaşa Reis!

Öte yandan solak trollerin ihanetine karşı, yerli ve milli duruş sergileyen vatandaşlar #ÇokYaşaREİS #MilleteHizmetYolunda etiketleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgilerini dile getirdi.

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