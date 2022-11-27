Twitter'a reklam darbesi

Twitter, Elon Musk’a satılmasından itibaren birçok politika değişikliğine gitti. Öyle ki bazı değişiklikler, şirkete yarardan çok zarar verdi. Musk’ın tek taraflı kararları üzerine bazı çalışanlar, Twitter’ın iflas edebileceğini dahi söyledi. Uçuruma sürüklenen şirkete bir darbe de reklam verenlerden geldi.

Twitter’ın gelir kaynakları arasında reklam verenlerin önemi oldukça büyük. Bu da platformun ayakta kalabilmesi için firmalara bir güven sağlaması gerektiğine işaret ediyor. Şirket, yürüttüğü politikalarla bu güveni sağlayamıyor ve büyük kayıplar yaşıyor.

Pathmatics tarafından sağlanan verilere göre, Twitter’a en fazla reklam veren 100 şirketin 50’si bundan vazgeçti. Öyle ki bu şirketler, 2020 yılından itibaren platforma yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde reklam harcaması yaptı.

Media Matters tarafından yapılan analizlere göre Twitter’a reklam vermeyi bırakan şirketler arasında CNN, Meta Platforms, Inc. ve LinkedIn Corporation gibi markalar da yer alıyor. Listedeki firmaların büyük kısmı, herhangi bir açıklama yapmadan Twitter ile olan reklam bağını koparttı. Diğer başlıca şirketler ise şu şekilde;

LinkedIn Corporation

Ford

MailChimp (The Rocket Science Group)

Nestle

Meta Platforms, Inc.

American Express Company

Hewlett-Packard (HP)

Twitter’ın şirketler tarafından hoş karşılanmayan bir diğer politikası ise ücretli şekilde satın alınabilen mavi tik ikonu oldu. Öyle ki normalde politikacı ve ünlü kişilere verilen doğrulanmış işareti, büyük felaketlerle yol açıyor. Geçtiğimiz haftalarda bir firma adına açılan sahte hesap, şirket adına yaptığı gerçekdışı paylaşımlar ile hisse senetlerinde düşüşe sebep oldu.

Elon Musk, yaşanan karışıklıklar üzerine ücretli mavi tik hizmetini duraklattı. Ancak 29 Kasım’da özelliğin tekrardan 7,99 dolar karşılığında satın alınabileceğini açıkladı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre bu hamle, Twitter üzerinde çeşitli dolandırıcılık ve marka taklitlerine yol açabilir.