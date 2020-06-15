Twitter’a hukukçu tepkisi

Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul İl Başkanı Avukat Fetih Ahmet Alparslan, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekledikleri için bazı hesapların Twitter tarafından “sahte” ilan edilerek silinmesine sert tepki gösterdi.

Kapatılsın!

Akit’e konuşan Alparslan, şunları dile getirdi:

“PKK/YPG’nin Suriye’deki sözde komutanı Mazlum Kobani’ye mavi tik veren Twitter, Türkiye’de AK Parti’yi, Cumhurbaşkanımızı, Hükümetimizi, milli birliğimizi destekleyen kişilerin hesaplarını topluca kapatmıştır. Bu açıkça Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğüne karşı saldırıdır. Türkiye’de firma açıp, vergi numarası almaktan imtina eden, milyonlarca dolarımızı alıp yurtdışına götüren bu kuruluşun Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulması gerekir.”

LGBT, terör seviciler

Alparslan, şöyle devam etti: söyledi: “Ne olmuş yani o kapatılan hesapların ne suçu, ne gayri ahlaki durumu vardı? Milli hassasiyete sahip hesaplar kapatılıyorsa, adeta bir fabrika gibi piyasaya sürülmesi gibi, belli merkezlerden açılıp dağıtılan LGBT, terör destekçisi hesaplar neden kapanmaz? Ülkelerin insanlarının hayatlarının bir maden parçası, 1 litre petrolden daha ucuz hale getirilmesi için oluşturulan bölücü, bölgeci, terörist hesaplar neden kapatılmaz? İşte bunlar aziz milletimizin daha sıkı dini ve milli birlik, bütünlüğe sarılması gerektiğinin zamanının gelip de geçmekte olduğunun açık göstergesidir. Bu tür davranışlar emperyalist baskılar olup, göz dikilen toprağın ele geçirilememesinin verdiği rahatsızlığın sonucudur.”