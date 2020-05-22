  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Twitter'a bomba özellik!

FBI Teksas'taki saldırının terör saldırısı olduğunu açıkladı

Vitamin deposu yeşil eriğin 7 mucizevi faydası!

El açması su böreği nasıl yapılır?

2 metre sosyal mesafe güvenli mi?
için kalan
Teknoloji

Twitter'a bomba özellik!

Dev sosyal medya platformu Twitter, atılan tweetlere kimlerin cevap verebileceğinin seçilmesini sağlayan yeni bir özellik yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 04:13:00 -
Twitter'a bomba özellik!

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, atılan tweetlere kimlerin yanıt verebileceğinin seçilmesini sağlayacak yeni bir özellik yayınladı. Henüz tüm kullanıcılar için kullanımına sunulmayan yeni özelliğin ilerleyen günlerde tüm kullanıcılar için aktif hale getirileceği belirtildi.

Atılan tweetlere yanıt verebilecek olan kullanıcılar, "Herkes, Takip ettiğin kişiler, Senin yanıt verdiğin kişiler" olmak üzere üç kategoriye ayrıldı. Twitter yetkililerinden Suzanne Xie, yaptığı bir açıklamada tweete yanıt veremeyecek olan kişilerin yine de tweetleri görüntüleyebileceğini, retweetleyebileceğini ve bu tweetleri beğenebileceğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı