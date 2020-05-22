Twitter'a bomba özellik!

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, atılan tweetlere kimlerin yanıt verebileceğinin seçilmesini sağlayacak yeni bir özellik yayınladı. Henüz tüm kullanıcılar için kullanımına sunulmayan yeni özelliğin ilerleyen günlerde tüm kullanıcılar için aktif hale getirileceği belirtildi.

Atılan tweetlere yanıt verebilecek olan kullanıcılar, "Herkes, Takip ettiğin kişiler, Senin yanıt verdiğin kişiler" olmak üzere üç kategoriye ayrıldı. Twitter yetkililerinden Suzanne Xie, yaptığı bir açıklamada tweete yanıt veremeyecek olan kişilerin yine de tweetleri görüntüleyebileceğini, retweetleyebileceğini ve bu tweetleri beğenebileceğini ifade etti.