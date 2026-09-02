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Gündem Girne'deki gemi kazasında yeni gelişme! Enkaza ulaşıldı
Gündem

Girne'deki gemi kazasında yeni gelişme! Enkaza ulaşıldı

Yeniakit Publisher
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Girne'deki gemi kazasında yeni gelişme! Enkaza ulaşıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen arama ve görüntüleme çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Erhürman, 20 kişinin arandığı faciada geminin enkazında ulaşıldığını açıkladı ve "TCG Alemdar da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen arama ve görüntüleme çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Erhürman batan gemye ulaşıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 20 kişinin arandığı faciada geminin enkazında ulaşıldığını açıkladı. Erhürman açıklamasında "TCG Alemdar da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek." ifadelerini kullandı.

GİRNE AÇIKLARINDA ALABORA OLAN GEMİ

KTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

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