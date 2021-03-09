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Teknoloji Twitter yeni özelliğini devreye sokuyor
Teknoloji

Twitter yeni özelliğini devreye sokuyor

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yeni özellik yakın zamanda devreye sokuluyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 09:56:00 -
Twitter yeni özelliğini devreye sokuyor

Twitter yeni bir özelliği test ediyor. Tersine mühendislikle ortaya çıkartılan bu yeni özelliğe göre mikroblogging sitesi Twitter, paylaşımdan sonra geri al (undo) imkanı getiriyor.

Birçok platformda yeni özellikleri tespit eden Jane Manchun Wong tarafından fark edilen özelliğin ne zaman yayına sokulacağı bilinmiyor.

Twitter, paylaşım tuşuna bastıktan sonra birkaç saniyeliğine içeriği beklemeye alıyor. Bu süre içerisinde kullanıcı paylaşımda bir hata fark ederse, undo tuşuna basarak gerekli düzeltmeleri yapabiliyor. Böylece kullanıcı tweet'i silip, tekrar paylaşmak zorunluluğundan kurtulmuş oluyor. Eğer geri almak için belirlenen sürede hiçbir şey yapılmazsa tweet atılmış oluyor.

Twitter'ın bu özelliği ne zaman yayına alacağı belli değil.

 

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