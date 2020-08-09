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Teknoloji

Twitter yeni gelişmeyi duyurdu! Sahte hesaplara son…

Dünyada milyonlarca kullanıcı bulunan sosyal medya platformu Twitter, yeni gelişmesini duyurdu. Bundan sonra devlet hesapları adına açılan sahte hesapları önlemek adına devlet kurumlarına özel etiket uygulaması başlatılacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 14:13:00 -
Twitter yeni gelişmeyi duyurdu! Sahte hesaplara son…

Twitter devlet destekli kurum ya da kuruluşların hesaplarına özel bir etiket kullanmaya başladı. 

Buna göre devletle ilgili ya da devletin desteklediği hesaplara özel bir etiket verilecek. Bu etikette hesabın hangi devletle ilgili olduğu açık bir şekilde belirtilecek. Örneğin resmi bir hesapta 'Government Account' yani 'Devlet Hesabı' yazarken, organizasyonlarda ise 'Devleti merkezli medya hesabı' gibi ibarelere yer verilecek.

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