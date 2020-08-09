Twitter yeni gelişmeyi duyurdu! Sahte hesaplara son…

Twitter devlet destekli kurum ya da kuruluşların hesaplarına özel bir etiket kullanmaya başladı.

Buna göre devletle ilgili ya da devletin desteklediği hesaplara özel bir etiket verilecek. Bu etikette hesabın hangi devletle ilgili olduğu açık bir şekilde belirtilecek. Örneğin resmi bir hesapta 'Government Account' yani 'Devlet Hesabı' yazarken, organizasyonlarda ise 'Devleti merkezli medya hesabı' gibi ibarelere yer verilecek.