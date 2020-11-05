Twitter tarafını seçti! Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın hesabını askıya aldı

Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'da müthiş bir ilerleyiş gösteren Azerbaycan ordusunun durmaya hiç niyeti yok. İşgal altındaki son toprak geri alınıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini açıklayan İlham Aliyev ve ekibine dünya kamuoyunundan skandal sansürler gelmeye devam ediyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın hesabı askıya alındı

Dünyanın en önemli sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, Azerbaycan Dışişleri Baskanı Ceyhun Bayramov'un hesabını askıya aldı. Konuyla ilgili herhangi, bir açıklama yapmayan Twitter'ın bu tavrı sosyal medyada büyük tepki topladı.

Trump'a da sansür uyguladılar

Twitter, Donald Trump'ın seçim sonuçlarıyla ilgili tweetine "yanlış bilgi" etiketi koymuştu. Twitter daha önce, sonuçların kıran kırana devam eden başkanlık yarışında erken zafer ilan eden tweetleri etiketleyeceğini duyurmuştu.

Ermenistan ile yaşanan çatışmalar sebep oldu



Bayramov'un hesabının kapatılmasına, son zamanlarda Ermenistan ile yaşanan çatışmalarla ilgili bazı paylaşımlarının sebep olmuş olabileceği düşünülüyor.

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırılarına karşı başlattığı operasyonda, Dağlık Karabağ'daki 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.