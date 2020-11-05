  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Twitter tarafını seçti! Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın hesabını askıya aldı
Dünya

Twitter tarafını seçti! Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın hesabını askıya aldı

Twitter, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlık Karabağ’daki ilerlemelerini paylaşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un hesabını askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 02:41:00 -
Twitter tarafını seçti! Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın hesabını askıya aldı

Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'da müthiş bir ilerleyiş gösteren Azerbaycan ordusunun durmaya hiç niyeti yok. İşgal altındaki son toprak geri alınıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini açıklayan İlham Aliyev ve ekibine dünya kamuoyunundan skandal sansürler gelmeye devam ediyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın hesabı askıya alındı

Dünyanın en önemli sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, Azerbaycan Dışişleri Baskanı Ceyhun Bayramov'un hesabını askıya aldı. Konuyla ilgili herhangi, bir açıklama yapmayan Twitter'ın bu tavrı sosyal medyada büyük tepki topladı.

Trump'a da sansür uyguladılar

Twitter, Donald Trump'ın seçim sonuçlarıyla ilgili tweetine "yanlış bilgi" etiketi koymuştu. Twitter daha önce, sonuçların kıran kırana devam eden başkanlık yarışında erken zafer ilan eden tweetleri etiketleyeceğini duyurmuştu.

Ermenistan ile yaşanan çatışmalar sebep oldu


Bayramov'un hesabının kapatılmasına, son zamanlarda Ermenistan ile yaşanan çatışmalarla ilgili bazı paylaşımlarının sebep olmuş olabileceği düşünülüyor.

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırılarına karşı başlattığı operasyonda, Dağlık Karabağ'daki 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump
Yerel

Trump "kazandık" demişti... Validen cevap geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın “Pennsylvania'yı büyük bir farkla kazanıyoruz” şeklindeki sözlerine Pennsylvania Valisi'nden cevap geldi...
Selçuk Bayraktar duyurdu, artık ihtiyacı kalmadı: AKINCI TİHA, bir ilki başardı!
Gündem

Selçuk Bayraktar duyurdu, artık ihtiyacı kalmadı: AKINCI TİHA, bir ilki başardı!

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 4 Kasım 2020 tarihinde gerçekl..
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Trump mı, Biden mi?' sorusuna cevap
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Trump mı, Biden mi?' sorusuna cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de mevcut başkan Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden'ın yarıştığı başkanlık seçimini değerl..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay