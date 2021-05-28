Twitter paralı oluyor! İşte fiyatı ve tüm özellikleri

Twitter Blue'yu sızdıran Jane Manchun Wong'un aktardıklarına göre, Twitter, App Store'daki Uygulama İçi Satın Alımlar kısmına Twitter Blue'yu ekledi. App Store'daki listelemeye bakılırsa Twitter'ın ücretli abonelik sisteminin fiyatı ABD için aylık 2,99 dolar olarak belirlenmiş durumda. Kullanıcıların 2,99 dolar ödeme yapılarak Twitter Blue'ya katılabildiği bildiriliyor.

Yeni özellikler de var

Wong'un söylediklerine bakılırsa Twitter Blue, renkli temalar, özel uygulama simgeleri, okuyucu modu (yakında eklenecek) ile birlikte geliyor. Tweet'i geri al özelliğinin ücretli abonelik sisteminde yer alıp yer almadığına dair henüz bir bilgi yok.

Türkiye fiyatı da belli oldu

Ücretli Twitter aboneliğinin Türkiye fiyatı da App Store'da göründü. App Store'dan alınan ekran görüntüsüne göre, Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı aylık 30,99 TL olacak.

Twitter henüz Twitter Blue hakkında resmi ve detaylı bir açıklama yapmadığı için fiyatlarda veya özelliklerde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı şimdilik bilinmiyor.