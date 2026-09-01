  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çölaşan'dan kendi mahallesine ağır bombardıman! "Midem bulandı!" diyerek lağımı patlattı! YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı O ilimizde sel bilançosu ortaya çıktı! Hasar 2,2 milyon lirayı aştı 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'de bildirilmişti! NASA evrenin genişlemesinin sırrını çözecek İranlı komutandan İsraillilere açık çağrı: “Hayatta kalmak istiyorsanız kaçın” Hürmüz, MQ-9 Reaper mezarlığına dönüştü! İran bir tanesini de bugün avladı Yunanistan’da İsrail anlaşması krizi! Muhalefetten hükümete sert tepki: “Utanç verici” ABD basınında İran paniği: Washington yeni bir bataklığa mı sürükleniyor? Yağışlar yetmedi! Avrupa’nın ticaret damarında kriz devam ediyor İslam aleminde tarihi ittifak! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan bölge barışı için dev ortak adım!
Kobi Hayatı tamamen değişti! İnegöl’den 40 ülkeye halı gönderiyor
Kobi

Hayatı tamamen değişti! İnegöl’den 40 ülkeye halı gönderiyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hayatı tamamen değişti! İnegöl’den 40 ülkeye halı gönderiyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 40 yaşından sonra iş hayatına adım atan Zuhal Kaplan, küçük bir odada başladığı işi yıllar içinde büyüttü. Bugün 14 kadınla birlikte çalışan Kaplan, dekoratif hale getirdiği halıları dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor.

Bursa’da 3 çocuk annesi Zuhal Kaplan’ın 40 yaşında aldığı dikiş eğitimi, hayatında yeni bir sayfa açtı. İnegöl’de annesinin kullanmadığı 20 metrekarelik odada halı bordürlemeye başlayan Kaplan, kurduğu atölyeyle bugün 14 kadına istihdam sağlıyor ve ürünlerini 40 ülkeye gönderiyor.

 

9 sene önce eğitim aldı

Zuhal Kaplan (49), 9 yıl önce İnegöl Halk Eğitimi Merkezi'nde dikiş eğitimi aldı. Daha sonra çalışma hayatına başlamaya karar veren Kaplan, annesinin kullanmadığı 20 metrekarelik odada mobilya setleriyle satılan halıları bordürlemeye (halının kenarlarını toparlamak, sökülmesini önlemek ve dekoratif bir görünüm kazandırmak amacıyla yapılan kumaş, deri veya biye kaplama işlemi) başladı.

 

Halılara makyaj yapıyor!

Sektörde "halının makyajı" olarak da adlandırılan bu işlemi mobilya işletmelerinden gelen talepler üzerine yapan Kaplan, zamanla işlerini büyüterek atölye açtı. İŞKUR desteğiyle 14 kadına istihdam sağlayan Kaplan, ürünlerini yurt içinin yanı sıra 40 ülkeye gönderiyor.

Kaplan, işe başladığı ilk zamanlar Belçika'dan gelen halılara bordür işlemi yaptığını söyledi.

 

Bunun yerli üretim olması için çalışma yürüttüklerini belirten Kaplan, "Başlangıçta halılarımız Belçika'da dokunarak geliyordu. Kenarların bitimini biz bordürle tamamlıyorduk ancak bu hizmet zaman ve maliyet olarak külfetli gelmeye başlamıştı. Aynı standartta Gaziantep'te halı ürettirmeye başladık ve artık yerli üretim halıya işlem yapıyoruz." dedi.

 

“Biz güçlü bir ekibiz”

Kaplan, Hindistan, Gana, Paraguay, Moğolistan, Kolombiya ve ABD'nin aralarında bulunduğu 40 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirerek, "40 yaşına kadar hiçbir aktivitesi olmayan, sadece çocukların bakımlarını ve ev geçimini üstlenen bir kadındım. 40 yaş benim için bir dönüm noktası oldu. Şu an kendim ve arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Biz güçlü bir ekibiz." ifadelerini kullandı.

 

İşletmesinde daha çok kadını istihdam etmek istediğini anlatan Kaplan, yaptıkları işin sabır gerektirdiğini söyledi.

Kaplan, iş kurmak isteyen kadınlara da tavsiyelerde bulunarak, "Benim herkesten ricam lütfen azimli, sabırlı olun. Biz kadınlar olarak zaten güçlü varlıklarız. Doğuştan gelen bir özelliğimiz bu. Sabır çok önemli." diye konuştu.

Gelecek hedeflerine de değinen Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

"KOSGEB desteklerini takip ediyorum yakından. KOSGEB destekleriyle üretim kapasitemi artırmak ve teknolojik altyapımı daha da iyileştirmek istiyorum. Asıl hedefim de dünya çapında kaliteli, özgün ve de kişiselleştirilmiş halılar üretmek. Dünyada sesimi bu anlamda duyurmak istiyorum."

Kaplan, İŞKUR desteklerinin işletmesine katkı sağladığını vurgulayarak, desteğin aynı anda daha fazla kadını ekibine dahil etmesine imkan sağladığını söyledi.

Bursa’da 5 bin KOBİ için dev hamle! Dünyaya örnek olacak üretim üssü kuruluyor
Bursa’da 5 bin KOBİ için dev hamle! Dünyaya örnek olacak üretim üssü kuruluyor

Kobi

Bursa’da 5 bin KOBİ için dev hamle! Dünyaya örnek olacak üretim üssü kuruluyor

Kimlik avı, dolandırıcılık ve finansal tehditler artıyor! Siber çetelerin yeni hedefi KOBİ’ler
Kimlik avı, dolandırıcılık ve finansal tehditler artıyor! Siber çetelerin yeni hedefi KOBİ’ler

Gündem

Kimlik avı, dolandırıcılık ve finansal tehditler artıyor! Siber çetelerin yeni hedefi KOBİ’ler

Sigorta sektöründe yeni dönem hazırlığı! KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaşacak
Sigorta sektöründe yeni dönem hazırlığı! KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaşacak

Kobi

Sigorta sektöründe yeni dönem hazırlığı! KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaşacak

İmalatçı KOBİ’lere 500 bin TL’ye kadar destek!
İmalatçı KOBİ’lere 500 bin TL’ye kadar destek!

Kobi

İmalatçı KOBİ’lere 500 bin TL’ye kadar destek!

KOBİ’lere 30 milyon TL’ye kadar finansman desteği!
KOBİ’lere 30 milyon TL’ye kadar finansman desteği!

Kobi

KOBİ’lere 30 milyon TL’ye kadar finansman desteği!

Bursa iş dünyasına yeni finansman adımları! KOBİ’ler için destek paketleri geliyor
Bursa iş dünyasına yeni finansman adımları! KOBİ’ler için destek paketleri geliyor

Kobi

Bursa iş dünyasına yeni finansman adımları! KOBİ’ler için destek paketleri geliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23