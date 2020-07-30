Twitter O içeriklere müdahale edecek
Dev sosyal medya platformu Twitter, 30 Temmuz'da uygulanmaya başlanacak yeni kuralları duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, alınan yeni kararlar kapsamında, nefret söylemleri ve şiddet içeren paylaşımların engelleceği belirtildi.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, bazı paylaşımlara karşı aldığı yeni kararları duyurdu. Şirket, 30 Temmuz'da uygulanmaya başlanacak yeni kararlar kapsamında kullanıcıların nefret söylemleri ve şiddet içeren paylaşımlarınn engelleneceğini bildirdi.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Hedefimiz, kurallarımızı ihlal eden Tweetleri engellemek." ifadelerine yer verildi.