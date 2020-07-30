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Teknoloji

Twitter O içeriklere müdahale edecek

Dev sosyal medya platformu Twitter, 30 Temmuz'da uygulanmaya başlanacak yeni kuralları duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, alınan yeni kararlar kapsamında, nefret söylemleri ve şiddet içeren paylaşımların engelleceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 05:15:00 -
Twitter O içeriklere müdahale edecek

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, bazı paylaşımlara karşı aldığı yeni kararları duyurdu. Şirket, 30 Temmuz'da uygulanmaya başlanacak yeni kararlar kapsamında kullanıcıların nefret söylemleri ve şiddet içeren paylaşımlarınn engelleneceğini bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Hedefimiz, kurallarımızı ihlal eden Tweetleri engellemek." ifadelerine yer verildi.

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