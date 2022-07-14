Twitter neden açılmıyor? Twitter çöktü mü? Tweetler şu anda yüklenmiyor hatası düzeldi mi?

Twitter çöktü mü, neden yüklenmiyor? 14 Temmuz Twitter ne zaman düzelecek, sorun ne? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Twitter'a saatler 15.00'ı gösterdiğinden beri erişim problemi yaşanıyor. Sorunla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor. Twitter'a masaüstünden giriş yapmaya çalışırken şöyle bir hata ekranıyla karşılaşılıyor:

Twitter'ın neden çöktüğü belirsizliğini koruyor. Şirketten henüz açıklama yapılmadı.

Twitter'da sorun nasıl çözülür?

Cihazınızda ne kadar kullanılabilir alan olduğunu görmek için şu talimatları uygulayın:

Cihazınızın ana ekranında Ayarlar simgesine dokunun.

Cihaz kısmındaki Kayıt yeri öğesini açın.

Cihazınızda 50 MB'den daha az kullanılabilir alan varsa yer açmak için diğer uygulamaları kaldırmanız gerekebilir.

Daha fazla kullanılabilir alanınız olduğunda uygulamayı indirmeyi tekrar deneyin.

Yeterli kullanılabilir alanınız olmasına rağmen uygulamayı kurmakta hala sorun yaşıyorsanız şunları deneyin:

Google Play Store'da indirme işlemini iptal edin, daha sonra tekrar başlatın.

İndirme işlemini tekrar başlatmak işe yaramadıysa, Twitter'dan çıkış yapmayı deneyin. Ardından uygulamayı indirmeyi tekrar deneyin.

İndirme işlemini hala gerçekleştiremiyorsanız Twitter uygulamasını cihazınızdan kaldırmayı deneyin. Kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatın ve Twitter uygulamasını Google Play Store'dan tekrar yükleyin.

Android İçin Twitter uygulaması, Android 7.93.4 ve üzeri sürümleri çalıştıran telefonlarda kullanılabilir. Eski sürümleri artık desteklemiyoruz. Bu sürümlerden birine sahipseniz Android İçin Twitter uygulamasını Google Play Store'da yükleyemeyeceğinizi veya güncelleyemeyeceğinizi lütfen unutmayın. Ayrıca, uygulamanın çalışmayı durdurabileceğini de lütfen unutmayın. En güncel Android İçin Twitter uygulamasını deneyimlemek üzere mağazadan en son sürümü indirip Android cihazınızın işletim sistemini güncelleyin ve tarayıcınızda twitter.com adresini ziyaret edin.