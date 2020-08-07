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Teknoloji

Twitter duyurdu: O özellik artık İOS'ta

Dev sosyal medya platformu Twitter, Mayıs ayından itibaren test ettiği ve kullanıcıların, tweetlerine kimlerin yanıt verebileceklerini seçmelerini sağlayan yeni özelliğin İOS'ta yayınlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 05:21:00 -
Twitter duyurdu: O özellik artık İOS'ta

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter, Mayıs ayından itibaren test etmeye başladığı, paylaşılan tweetlere hangi kullanıcıların yanıt verebileceğinin seçilmesini sağlayan yeni özelliği İOS'ta yayınladı. Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, 3 farklı seçenekle kendilerine kimlerin cevap verebileceğini belirleyebilecek.

İlk seçenek tweetlere tüm kullanıcıların yanıt vermesini; 2. seçenek sadece takip edilen kullanıcıların yanıt vermesini, 3. seçenek ise sadece paylaşımda yer alan etiketli kullanıcının yanıt verebilmesini sağlayacak.

Henüz sadece İOS'ta yayınlanan yeni özelliğin ilerleyen günlerde Android'de de yayınlanması bekleniyor.

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