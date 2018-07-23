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Twitter Dünya Kupası'nda gündem oldu

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası boyunca Twitter etkin kullanıldı, 115 milyar etkileşim oldu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:19
Twitter Dünya Kupası'nda gündem oldu

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası boyunca sosyal medya platformu Twitter, yoğun şekilde kullanıldı.

Twitter'da yer alan açıklamaya göre, 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde yapılan ve Fransa'nın tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştığı Dünya Kupası'nda 115 milyar etkileşim gerçekleşti.

Turnuva süresince en fazla paylaşım, Fransa'nın Hırvatistan'ı 4-2 yenerek şampiyon olduğu final maçında yapıldı.

Dünya Kupası boyunca en fazla ileti, Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin Hırvatistan ile yapılan final maçında skoru 4-1'e getiren golü kaydettiği anda gönderildi.

2018 Dünya Kupası süresince hakkında en fazla tweet atılan takım Brezilya, futbolcu ise bu ülkeden Neymar oldu.

Futbolseverler, Dünya Kupası boyunca en fazla iletiyi ise Brezilya'dan gönderdi.

1. Fransa-Hırvatistan (#WorldCupFinal) (15 Temmuz)

2. Brezilya-Belçika (#BRABEL) (Çeyrek final-6 Temmuz)

3. Brezilya-Meksika (#BRAMEX) (Son 16 turu-2 Temmuz)

4. Fransa-Arjantin (#FRAARG) (Son 16 turu-30 Haziran)

5. Brezilya-Kosta Rika (#BRACRC) (Grup-22 Haziran)

Turnuva boyunca en fazla ileti gönderilen 5 an

1. Mbappe'nin Fransa-Hırvatistan final maçında skoru 4-1'e getiren golü

2. Philippe Coutinho'nun Brezilya-Kosta Rika grup maçının uzatma dakikalarında takımını 1-0 öne geçiren golü

3. Güney Kore'nin Almanya'yı 2-0 yenmesi

4. Fransa-Hırvatistan finalinin bitişi

5. Brezilya-Belçika maçının sona ermesi

Turnuva boyunca hakkında en fazla tweet atılan 5 oyuncu

1. Neymar (#BRA) (@neymarjr)

2. Lionel Messi (#ARG) (@Argentina)

3. Cristiano Ronaldo (#POR) (@Cristiano)

4. Kylian Mbappe (#FRA) (KMbappe)

5. Philippe Coutinho (#BRA) (Phil_Coutinho)

Turnuva boyunca hakkında en fazla tweet atılan 5 takım

1. Brezilya (@CBF_Futebol)

2. Fransa (@equipedefrance)

3. Arjantin (@Argentina)

4. İngiltere (@England)

5. Portekiz (@selecaoportugal)

Turnuva boyunca en fazla tweet'in atıldığı 5 ülke

1. Brezilya

2. Japonya

3. Birleşik Krallık

4. ABD

5. Fransa

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:19
  1. İngiltere
  2. Lionel Messi
  3. Messi
  4. Almanya
  5. Japonya
  6. Japon
  7. Rusya
  8. Fransa
  9. Brezilya
  10. Meksika
  11. Güney Kore
  12. Belçika
  13. Twitter
  14. Portekiz
  15. Arjantin
  16. Hırvatistan
  17. Neymar

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