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Dünya Twitter, ABD'li vekilin hesabını askıya aldı
Dünya

Twitter, ABD'li vekilin hesabını askıya aldı

Twitter, ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'nin hesabını, Kovid-19 hakkında çarpıtma yaptığı gerekçesiyle süresiz askıya aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 20:24:00 -
Twitter, ABD'li vekilin hesabını askıya aldı

Sosyal medya ağı Twitter, ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'nin kişisel hesabını, Kovid-19 hakkında çarpıtma yaptığı gerekçesiyle süresiz askıya aldığını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, Greene'nin "@mtgreenee" adlı kişisel hesabının, Kovid-19 hakkında sürekli yanlış bilgi paylaşımı yaptığı gerekçesiyle temelli askıya alındığı belirtildi.

Georgia eyaletinden Cumhuriyetçi Milletvekili Greene'nin "@RepMTG" adlı resmi Twitter hesabına ise hala erişimi bulunuyor.

Greene, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, sık sık Kovid-19 hakkında dezenformasyon yaymak, aşı ve maske karşıtı olmakla eleştiriliyordu.

Marjorie Taylor Greene'nin Twitter hesabı daha önce de sosyal medya platformunun politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle birkaç kez geçici olarak askıya alınmıştı.

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