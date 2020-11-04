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Dünya Twitter ABD seçimlerinde tarafını seçti!
Dünya

Twitter ABD seçimlerinde tarafını seçti!

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Seçimi çalmaya çalışıyorlar" paylaşımına Twitter kısıtlama getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 10:05:00 -
Twitter ABD seçimlerinde tarafını seçti!

Amerika Birleşik Devletleri'nde oylar sayılmaya devam ederken iki lider de açıklamalarda bulunuyor.

Trump'ın paylaşımına kısıtlama

Cumhuriyetçilerin lideri Başkan Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında, "Öndeyiz ama seçimi ÇALMAYA çalışıyorular. Bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapanmadan oylar sayılamaz!" açıklamasında bulundu.

Trump'ın yaptığı paylaşıma Twitter kısıtlama getirdi.

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