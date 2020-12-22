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Dünya Twitter ABD başkanlık hesabını Biden'a devredecek
Dünya

Twitter ABD başkanlık hesabını Biden'a devredecek

Sosyal medya devi Twitter, resmi başkanlık hesabı "@Potus"u ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'a sıfır takipçiyle verecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 22:34:00 -
Twitter ABD başkanlık hesabını Biden'a devredecek

Twitter'ın, 20 Ocak 2021'de göreve başlayacak Biden'a yönelik bilgilendirmesine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın takipçileri, Biden'ın ve Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesaplarına aktarılmayacak.

Biden yönetimi, ABD başkanlık hesabı "@Potus"u sıfır takipçiyle devralacak. Biden'ın şu an kişisel Twitter hesabında 21,7 milyon takipçisi bulunuyor.

"@Potus"un 33,2 milyon takipçisi bulunuyor. Çoğunlukla kişisel Twitter hesabını kullanan Trump'ı ise 88,5 milyon sosyal medya kullanıcısı takip ediyor.

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