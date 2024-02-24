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Teknoloji Twitch'e erişim engeli getirildi
Teknoloji

Twitch'e erişim engeli getirildi

Yeniakit Publisher
2024-02-24 05:40:00 -
Twitch'e erişim engeli getirildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'nin en popüler canlı yayın platformlarından olan Twitch için erişim engeli getirdi.

BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi. Platforma, kumar oyunu yayınlarının yapılması nedeniyle erişim engeli getirildiği tahmin ediliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'nin en popüler canlı yayın platformlarından olan Twitch için engel getirdi.

BTK'nın internet sitesindeki "Site Bilgileri Sorgu Sayfası"nda yapılan sorgulamada, Twitch'in 22 Şubat 2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellendiği bilgisi yer aldı.

Yasadışı kumar olabilir

Öte yandan erişim engeline ilişkin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün talepte bulunduğu görülse de bu talebin nedeni tam olarak bilinmiyor. Ülkede yasak olmasına rağmen casino vb. kumar oyunlarının yayınlarının yapıldığı Twitch'te , erişim engeli kararının da bu nedenle alındığı tahmin ediliyor.
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