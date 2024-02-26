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Teknoloji Twitch’e bir darbe daha
Teknoloji

Twitch’e bir darbe daha

Yeniakit Publisher
2024-02-26 05:30:00 -
Twitch’e bir darbe daha

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yasaklanan Twitch, bu kez de Güney Kore tarafından cezaya çarptırıldı.

Türkiye’de yasaklanmasıyla gündem olan Twitch, bir darbe de Güney Kore yönetiminden yedi. Ülkedeki resmi telekomünikasyon komisyonu tarafından kullanıcıların menfaatlerine aykırı kararlar aldığı öne sürülen platform, suçlu bulundu.

Mahkemeye yaptığı itiraz da kesin olarak reddedilen Twitch, tam 327 bin dolarlık bir tazminata mahkum edildi. Bu kararın, şirketin diğer ülkelerdeki faaliyetleri için de emsal olması bekleniyor.

Twitch, ülkede son dönemde yaptığı değişikliklerle dikkatleri üzerine çekmişti. 2022 yılının eylül ayında video izleme kalitesini 1080p’den 720p’ye düşüren platform, aylar içinde birkaç popüler hizmetini daha kalıcı olarak iptal etmişti.

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