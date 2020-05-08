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Spor

Twente, teknik direktör Gonzalo Garcia ile yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:34:01 -
Twente, teknik direktör Gonzalo Garcia ile yollarını ayırdı

İSTANBUL (AA) - Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Twente, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinin iptal edilmesi sonrası bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan teknik direktörü Gonzalo Garcia ve ekibiyle yollarını ayırdı.

Twente'den yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktör Gonzalo Garcia bu sezondan sonra Twente'den ayrılacak. 36 yaşındaki Garcia'nın bu sezonun sonuna kadar sözleşmesi vardı ve uzatılmayacak. Ayrıca bu sezonun sonuna kadar sözleşmeleri olan Garcia'nın yanı sıra antrenör yardımcıları Dennis van der Ree ve Peter Niemeyer ile analist Şenol Kök de kulüpten ayrılıyor." denildi.

Twente, Kovid-19 salgını nedeniyle Hollanda'da futbol ligleri iptal edildiğinde 14. sırada yer alıyordu.


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