TV+’ta Oscar’lı bayram

Turkcell’in televizyon platformu TV+, #EvdeHayatVar kampanyası kapsamında Ramazan Bayramı’nda izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. 24 – 31 Mayıs tarihleri arasında 150’den fazla TV+ kanalı tüm kullanıcılara açık olacak.

En sevilen kanallar, en iyi film ve diziler, ilginç belgeseller ve çok daha fazlası Türkiye’nin dijital televizyon platformu TV+ ile bayram boyunca izleyicilerle olacak. Bu özgün içeriklerin yanı sıra, tüm dünyanın takip ettiği Alman futbol ligi Bundesliga’nın heyecan dolu karşılaşmaları da sporseverleri bekleyecek.

TV+ kullanıcıları yayınları ister televizyondan isterlerse de telefon ya da tabletlerinden izleyebilecek. Ayrıca kullanıcılar kanallarındaki yayınları durdurulabilecek, canlı yayını geri alabilecek ve istedikleri programları kaydedebilecekler.

Ödüllü filmler, ödüllü oyuncular TV+’a konuk olacak

Sinema tutkunları için en iyiler arasından seçilen ve kataloğa yeni eklenen 10 filmlik bir seçki de TV+’ta yayınlanacak.

Seyirciyle bulaşacak filmler arasında, Star Wars serisinin son filmi“Skywalker'ın Yükselişi”,Oscar ödüllü HelenHunt’ın başrolünde olduğu “I SeeYou” (Seni Görüyorum), İspanya’da gerçek birhikayeden uyarlanan ve yönetmenliğini Oscar ödüllü AlejandroAmenábar’ın üstlendiği “While at War” (Savaşın Gölgesinde)yer alacak. Arjantin'in 2019'da 1,8 milyon izleyici ile en çok izlenen Oscar adayı filmi “HeroicLosers” (Kahramanca Kaybedenler) bayram döneminde TV+ kataloğuna eklenen filmler arasında.

Ayrıca Yüzüklerin Efendisi serisinin başarılı oyuncusu ElijahWood’un başrolünü üstlendiği 2019 yapımı “’ComeToDaddy” (Gel Babacığına) ile 2004'te üç Tony Ödülü için aday gösterilen “RetreatFromMoscow” adlı bir oyundan uyarlanan, William Nicholson’ın yönettiği “HopeGap” de (Umut Vadisi) TV+’ın bayram seçkileri arasında yer alacak.

Instagram üzerinden ödüllü yarışma

Evde kalmaya devam edilen bu günlerde Ramazan Bayramı sevincine ortak olmak isteyen TV+, özel ödüllü bir yarışma hazırlıyor. Yarışmaya katılmak isteyen herkes fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram üzerinden @tvplus ve @davinciturkiye hesaplarını takip edip, kurdukları sofrayı veya yaptıkları yemeği bir notla paylaşarak yetişkin & çocuk önlük- şapka seti kazanma şansını yakalayacak.