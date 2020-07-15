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Aktüel

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı:

"Milletimizin özgürlüğüne, demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize kasteden hainler, dün olduğu gibi her zaman yenilmeye mahkumdurlar"

Yeniakit Publisher
2020-07-15 13:04:52 -
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı:

ANKARA (AA) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türk milletinin özgürlüğüne, demokrasiye, ülkenin milli birlik ve beraberliğine kasteden hainlerin her zaman yenilmeye mahkum olduklarını belirtti.

Eroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, milli iradeyi yok sayarak, demokrasinin ve Cumhuriyetin tüm kazanımlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızmış bir grup Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ve onların yurt dışındaki iş birlikçilerince planlanan darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlattı.

15 Temmuz'un, vatanını, milletini, namusunu, istiklalini ve istikbalini korumak ve kurtarmak için ölümü göze alan kahramanların hain saldırıya karşı destan yazdığı "sivil bir direniş" olarak da anılacağını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Milletimizin özgürlüğüne, demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize kasteden hainler, dün olduğu gibi her zaman yenilmeye mahkumdurlar. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunanları şiddet ve nefretle lanetliyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla meslektaşımız veteriner hekim Dr. Ramazan Konuş ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum."


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