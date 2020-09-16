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Spor TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "yılın spor adamı" seçildi
Spor

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "yılın spor adamı" seçildi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 13:29:35 -
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "yılın spor adamı" seçildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Voleybolda Yılın En İyileri 2019" ödüllerinde "Yılın spor adamı" seçildi.

Spor dergisi MaratonTürk tarafından düzenlenen "Voleybolda Yılın En İyileri 2019" ödüllerinde "Yılın spor adamı" kategorisinde ödül TVF Başkanı Üstündağ'a verildi. "Yılın takımı" ödülüne ise Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı layık görüldü.

Başkan Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Takım Menajeri Pelin Emniyetli'ye ödüllerini MaratonTürk Genel Yayın Yönetmeni Osman Atakan Tekin takdim etti.

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