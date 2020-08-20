TVF Ankara Spor Lisesine 800 öğrenci başvurdu

ANKARA (AA) - FATİH GAZİOĞLU - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, spor liselerinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, 90 kişi kontenjanlı TVF Spor Lisesine 800'ün üzerinde rekor başvuru yapıldığını söyledi.

Mehmet Akif Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da bulunan TVF Spor Lisesine gösterilen ilginin, doğru bir yatırım yaptıklarının kanıtı olduğunu belirtti.

İyi sporcu yetiştirmenin iyi bir eğitimden geçtiğine dikkati çeken Üstündağ, "Düşünün bir veli çocuğunun hem sporcu olmasını istiyor, diğer taraftan da iyi bir eğitim almasını istiyor. Lisemiz mezuniyet puan ortalamasında spor liseleri içinde Türkiye'de şu an birinci sırada. Eğitim alanında da birinci sıradayız. Bu çok önemli bir şey. Peki bu kadar başvuru neden yapılıyor? Çünkü lisemizin hemen yanında yurdumuz var. 3 öğün beş yıldız otel kalitesinde çıkan yemeğimiz var. Çünkü sporcu beslenmesi çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Üstündağ, liselerine ilginin çok sevindirici olduğunu dile getirerek "90 kişi kontenjanlı lisemize 800'ün üzerinden başvuru yapıldı, bu bir rekor. Bu başvurulardan ancak 90 kişi alabildik. 24 öğrencimiz de yedek listeye girdi, onlardan da 2 kişi aldık. Liseler arasındaki bu başvuru rekoru bizde. Hatta Basketbol Federasyonu'muzun Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu da geldi, okulumuzu ziyaret etti. 'Biz de benzeri okullar kurmak istiyoruz.' dedi. Bu anlamda, bu Türkiye'deki örnek bir uygulamadır. Ben bu projeleri destekliyorum ve projelerin artmasını arzuluyorum." şeklinde konuştu.





- Fabrika Voleybol'da çalışmalar sürüyor





TVF Başkanı Üstündağ, voleybolu çocukken sevdirmeyi hedeflediklerini, bunun için de "Fabrika Voleybol" dedikleri proje geliştirdiklerini ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Projenin Türkiye'de 33 ili kapsadığını anlatan Üstündağ, "Bu proje 6-12 yaş arası çocuklarımızı kapsıyor. Adını 'Fabrika Voleybol' koyduk. 33 il için projelendirdik. Bunun yarısına bilabedelle sosyal sorumluluk projesi olarak hizmet veriyoruz. Buradan yetişecek çocukların voleybolcu olduğu 12 yaşında netleştiğinde biz burada onları yine bilabedelle alıp kulüplere servis edeceğiz. Bu projeyle çocukların voleybol lisemize gecişini sağlayacağız. Buradan bu çocuklarımız üniversitelere gidecek inşallah." diye konuştu.





- "Olimpiyatlardan madalya ile dönmek istiyoruz"





Mehmet Akif Üstündağ, liglerin 12 Eylül'de başlayacağını ancak seyircili mi seyircisiz mi olacağının pandeminin gidişatına göre netlik kazanacağını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya ve Türk sporunun zor zamanlar geçirdiğini vurgulayan Üstündağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni sezon Türk sporuna, voleyboluna hayırlı olsun diyorum. Dünyayı ve Türkiye'yi saran bir pandemi süreci yaşıyoruz. Spordan geri kaldık, seyredemiyor, oynayamıyoruz.Bu süreçten kurtulmak için, milletçe tedbirlere harfiyen uymak zorundayız. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Artık bu salonlarda seyircili müsabakalar izlemek istiyoruz. Seyircimizi özledik. İnşallah 12 Eylül'de başlatacağımız, şu an itibarıyla seyircisiz oynatacağımız ligde müsabakaların başlayacağı tarihe kadar sağlığımıza kavuşur; bu Kovid-19 sürecinden kurtulur ve seyirci ile oynarız diye umut ediyorum."

Üstündağ, 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan derece ile döneceklerine inandığını belirterek, "Olimpiyatlardan madalya ile dönmek istiyoruz. Geldiğimiz günden beri her turnuvada, altyapı üstyapı, kadın erkek demeden hepsinde mutlaka bir kürsü hedefiyle çıkıyoruz. Bu kürsünün içinde 1, 2. ya da 3. olursunuz, farketmez. Bu dereceler ülkemizi tatmin edecek derecelerdir. Biz kendimize bu dereceleri almayı hedef koyduk." ifadelerini kullandı.







